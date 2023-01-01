Пальчиковые игры и физкультминутки. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

Музыкально-поэтическая программа содержит четыре раздела: пальчиковые игры, дыхательные, музыкально-игровые и опорно-двигательные упражнения. Развивает образно-пространственное мышление, память, слух, ритм, мелкую моторику, способствует нормализации дыхания, стабилизирует гиперактивность, снимает усталость и мышечное напряжение, даeт возможность весело и с пользой провести время отдыха. Рекомендуется для детей и взрослых. Исполняют Владимир Вишневский, Павел Деревянко, Анжелика Маркова, Григорий Шевчук и гномик Гуша В программе использованы темы народных песен Автор идеи, текста, музыки и режиссер программы Л. А. Яртова – педагог высшей квалификации, автор многочисленных развивающе-обучающих программ для детей.



Пальчиковые игры и физкультминутки слушать на видеосервисе Wink.