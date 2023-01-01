Пальчиковая гимнастика. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подвижная игровая гимнастика музыкально-поэтическая программа для детей от 2,5 лет до … Занятия проводят Юрий Кудинов и клоун Плюх Развивает у детей мелкую моторику рук, подвижность ног, плеч и правильную осанку. Богатый выбор и разнообразие упражнений дают возможность педагогам и родителям сделать паузы-перерывы в занятиях радостными, яркими, эмоциональными и полезными для здоровья ребенка. Благодаря этим упражнениям у детей развиваются: координация движений, слуховое внимание, собранность, память и чувство ритма. Рекомендуется для занятий детей с родителями, педагогами, воспитателями и… самостоятельно. Эта программа – лучшее лекарство от гиподинамии!



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