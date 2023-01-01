Палая листва. Рассказ не утонувшего в открытом море / La Hojarasca.. Габриэль Гарсиа Маркес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 7 часов и 35 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. В сборник вошли два произведения Габриэля Гарсиа Маркеса: «Палая листва» – монологи-воспоминания полковника о самоубийстве доктора, и «Рассказ не утонувшего в открытом море» – повествование колумбийского моряка Алехандро Беласко, которого смыло за борт эсминца «„Caldas“» во время шторма.



Палая листва слушать на видеосервисе Wink.