WinkАудиокнигиПалая листва. Рассказ не утонувшего в открытом море / La Hojarasca.. Габриэль Гарсиа Маркес
Палая листва. Рассказ не утонувшего в открытом море / La Hojarasca.. Габриэль Гарсиа Маркес (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Классика455 мин16+
Сюжет
Длительность записи: 7 часов и 35 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. В сборник вошли два произведения Габриэля Гарсиа Маркеса: «Палая листва» – монологи-воспоминания полковника о самоубийстве доктора, и «Рассказ не утонувшего в открытом море» – повествование колумбийского моряка Алехандро Беласко, которого смыло за борт эсминца «„Caldas“» во время шторма.
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