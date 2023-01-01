Пакт. Полина Дашкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа происходит накануне Второй Мировой войны. В Москве сотрудник «Особого сектора» при ЦК ВКП(б), спец-референт по Германии Илья Крылов составляет информационные сводки для Сталина. В Берлине журналистка Габриэль Дильс работает на советскую разведку. Никто не в силах остановить эпидемию массового безумия в СССР и в Третьем Рейхе. Но все-таки можно попытаться спасти жизнь хотя бы одного человека, пусть даже далекого и незнакомого. "Это исторический роман, время действия 1937-41 годы, место: Москва и Берлин. Это моя личная попытка осмыслить ту трагедию, которая произошла в России в эти страшные и горестные годы. На эту тему написано море исследований, я изучаю документы, подолгу сижу в архивах. Но я пишу не исследование, а беллетристику, где есть сюжет и герои с их характерами, переживаниями, мыслями…". Полина Дашкова



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