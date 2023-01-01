Падение Терратоса. Николай Побережник
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Падение Терратоса. Николай Побережник

Падение Терратоса. Николай Побережник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика662 мин16+

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О книге

Череда загадочных происшествий продолжается. Герою удается чудом выжить в кровавой бойне и лютой стуже предгорий, вернуться к друзьям и начать новую жизнь. Но у судьбы свои планы на будущее, и она не позволит потерять навыки и опыт тому, кто воспитан для битв. Случайный попутчик сначала прикроет спину в бою, затем станет лучшим другом. Стечение обстоятельств подтолкнет к новой и опасной службе. Пока одна часть граждан терратоса живет праздником прогресса и упивается властью денег, другая, затаив обиду, вынашивает планы революции. Люди заняты, но еще не чувствуют могильного холода и запаха смерти. Терратос катится в бездну забытья, и все громче и громче слышны барабаны войны…

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Жанр
Фантастика
Время
662 мин / 11:02

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