Падение дома Ашеров / Edgar Allan Poe The fall of the house of usher. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Аллан По вошел в историю мировой литературы как основоположник детективного жанра. Драматическая судьба, ранняя смерть писателя, новаторство и неоднозначность творчества породили ореол таинственности вокруг его личности. До сих пор весь мир считает Эдгара По одним из самых ярких и загадочных американских писателей XIX века. Новеллы Эдгара По, или «логические рассказы», как называл их сам автор, загадочны и зловещи, но поистине подчинены блестящей логике. Каждый из них – это особое пространство, наполненное бесчисленным множеством смыслов и тайн. В сборник вошли лучшие рассказы писателя, прочитанные на английском и русском языках. Аудиокнига будет интересна всем изучающим английский язык и совершенствующим свои навыки в нем.



Падение дома Ашеров / Edgar Allan Poe The fall of the house of usher слушать на видеосервисе Wink.