Падающего толкни. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это страшно, когда теряешь дом, и прекрасно, когда обретаешь новый. Но, что будет, если ты потеряешь и его, и идти будет некуда? Весь мир лежит в руинах, вода превратилась в яд, природа решила извести человека, технология умирает, а ее место занимает то, что считается сказкой, в некоторых людях пробуждается могучая сила, сила магии. Эта книга о сильном человеке, хорошем солдате, который идет в мертвый город, чтобы найти то, что может спасти его новый дом. Ведь потерять его в третий раз будет невыносимо.



Падающего толкни слушать на видеосервисе Wink.