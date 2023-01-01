Ожидающий на Перекрестках. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет очередной роман известных писателей Генри Лайон Олди – «Ожидающий на Перекрестках» – 5-ю книгу культовой фантастической серии «Бездна Голодных глаз». Один за другим уходят боги, вливаясь в душу Сарта-Мифотворца. Только так можно подхватить и удержать крышу Дома-на-Перекрестке, готовую в любой момент рухнуть на наши головы. Жесток и опасен мир, в котором правит бал таинственная Зверь-Книга. Все попавшие под ее влияние – угодившие в Переплет, – становятся словами и знаками, призраками и марионетками, утрачивая самостоятельность. Бездна Голодных Глаз по-прежнему хочет вырваться в наш мир.



Ожидающий на Перекрестках слушать на видеосервисе Wink.