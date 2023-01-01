Ожерелье королевы. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Придворные ювелиры Бамер и Боссанж предлагают Людовику XVI купить для его супруги Марии-Антуанетты великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное ими ещe для фаворитки Людовика XV – мадам Дюбарри. Но королева отказывается принять столь дорогостоящий подарок, предложив Людовику построить на эти деньги корабль. Через некоторое время ловкая интриганка Жанна де Ламотт де Валуа, которой безумно хочется блистать при королевском дворе, затевает грандиозную аферу. Представившись доверенным лицом Марии-Антуанетты, она берeтся заполучить драгоценное ожерелье якобы для королевы. Осуществить задуманное ей помогает кардинал Луи де Роган, тайно влюблeнный в Марию-Антуанетту. Но заговорщики и не подозревают, что их, словно марионеток, дeргает за ниточки известный мистик и авантюрист граф Калиостро.



Ожерелье королевы слушать на видеосервисе Wink.