Овод. Этель Лилиан Войнич (книга, 2020) слушать онлайн

В этом году легендарному «Оводу» Этель Войнич исполняется 115 лет. Специально к этой дате мы выпустили аудиоверсию этого бессмертного произведения, которое кроме многочисленных переизданий было трижды экранизировано, по его мотивам был поставлен балет и рок-мюзикл. Во времена Советского союза «Овод» была настолько популярным произведением, что Н.С. Хрущев даже выписал специальную премию автору за многократное переиздание книги. Произведение распространяли известные революционные деятели, многие люди в СССР говорили, что роман «Овод» – это их любимое произведение. Так в чем же все- таки такая привлекательность романа, который и сегодня будоражит души и мысли читателей. Вероятно в том, что каждый найдет в этом произведении что-то интересное и близкое именно для себя. Ведь в книге затронуты извечно волнующие человечество темы: любви и ненависти, дружбы и предательства, веры и семейных ценностей. Это роман о сложных отношениях, юношеском максимализме, нереализованных возможностях и сломанных судьбах. Студент Артур Бертон на одной из исповедей рассказывает своему духовнику и наставнику о том, что стал участником революционной группы «Молодая Италия». Молодой человек собирается бороться за свободу родной страны. Наставнику не удается отговорить его от этой затеи, а некоторое время спустя Артура и его однопартийца арестовывают. В «Молодой Италии» думают, что Артур предатель, а сам Бертон понимает, что это священник нарушил тайну исповеди и выдал его. Юноше кажется, что весь мир о...Слушайте книгу.



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