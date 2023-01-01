Овелон. Алекс Каменев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Междумирье – это место нигде и одновременно везде. Сюда не ведет ни одна дорога – и тем не менее все пути сходятся здесь. Сюда попадают многие, а выживает лишь каждый десятый. Один вдох тут может оказаться смертельным, один выдох – принести облегчение. Но никто не может гарантировать вам счастливую жизнь. Потому что у местных сострадание и милосердие не является добродетелью. Единственный город – Овелон. Высокотехнологичное общество, разделенное на гильдии. Кейн оказывается одним из немногих, кому повезло выжить и получить иммунитет к местному излучению. И теперь жизнь нужно отработать



Овелон слушать на видеосервисе Wink.