Отягощенные злом, или сорок лет спустя. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Отягощeнные злом» – последний роман и своеобразный итог творчества братьев Стругацких, самое сложное и самое необычное их произведение. Несколько отдельных сюжетов причудливо переплетаются в единое целое: записки советского астрофизика Сергея Манохина, живущего в 1980-х, и дневник Игоря Мытарина, учащегося педагогического лицея начала 2030-х… Зловещая фигура Демиурга, создавшего мир и людей, отягощeнных злом, и печальная история Г. А. Носова, воплотившего светлый образ Учителя… Неожиданная трактовка древних библейских событий и проблема современных неформальных молодeжных движений… Вопросы искажения исторической истины и поиски Человека с большой буквы, Великого Терапевта человеческих душ…



Отягощенные злом, или сорок лет спустя слушать на видеосервисе Wink.