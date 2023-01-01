Отверженные (сокращенный пересказ). Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жан Вальжан, осужденный за кражу хлеба и разбитое стекло на девятнадцать лет каторги, наконец-то свободен, но с «желтым паспортом» бывшего заключенного, по-прежнему остается изгоем. Судьба дарит ему встречу с епископом Мириэлем – единственным человеком, проявившем к нему любовь и человечность. Даже после того, как Жан, не устояв перед новым искушением, украл у своего благодетеля столовое серебро, епископ не только скрыл факт кражи от полиции, но и подарил Жану в добавок к награбленному два серебряных подсвечника. Переполненный благодарностью Вальжан решает начать новую жизнь, но от прошлого не убежишь... Существует несколько переводов романа «Отверженные» на русский язык. Мы предлагаем вам аудиоверсию лучшего по мнению филологов перевода, выполненного под редакцией Анатолия Виноградова.



Отверженные (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.