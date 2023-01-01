Отверженные. Часть 5. Жан Вальжан. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман-эпопею классика французской литературы Виктора Гюго «Отверженные» (1862). Книга признана мировой литературной критикой и мировой общественностью апофеозом творчества писателя и одним из самых великих романов XIX столетия. Произведение, охватывающее продолжительный период времени жизни Франции, включая Июльское восстание в Париже, представляет собой историческую драму, постоянно отсылающую читателя к актуальным событиям тех лет. Автор рисует длительный и нелeгкий жизненный путь бывшего каторжника Жана Вальжана (главного героя романа), его мировоззрение, перемены, происходящие в его характере по ходу повествования, его стремление к исправлению прошлых ошибок, добру и самопожертвованию во имя свободы и счастья других. Жан Вальжан – один из самых благородных и самоотверженных героев во французской литературе. В аудиокнигу вошла пятая часть романа – «Жан Вальжан».



Отверженные слушать на видеосервисе Wink.