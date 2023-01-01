Отверженные. Часть 2. Козетта. Часть 3. Муриус. Виктор Мари Гюго
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Отверженные. Часть 2. Козетта. Часть 3. Муриус. Виктор Мари Гюго

Отверженные. Часть 2. Козетта. Часть 3. Муриус. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература412 мин12+
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Сюжет

Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман-эпопею классика французской литературы Виктора Гюго «Отверженные» (1862). Он признан мировой литературной критикой и мировой общественностью апофеозом творчества писателя и одним из самых великих романов XIX столетия. Охватывая широкие временные рамки (включая период Франции с 1815 до 1832 года и жестоко подавленное войсками Июньское восстание в Париже), произведение является исторической драмой, постоянно отсылающей читателя к актуальным событиям того времени. Автор рисует длительный и нелeгкий жизненный путь бывшего каторжника Жана Вальжана (главного героя романа), его мировоззрение перемены, произошедшие в его характере по ходу повествования его стремление к исправлению прошлых ошибок, добру и самопожертвованию во имя свободы и счастья других. Жан Вальжан является одним из самых благородных и самоотверженных героев во французской литературе. В аудиокнигу вошла вторая и третья части романа – «Козетта» и «Мариус».

Отверженные слушать на видеосервисе Wink.

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