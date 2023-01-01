Отцы-основатели США. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига Наталии Басовской «История в историях. Отцы-основатели США» создана по материалам популярной исторической программы радиостанции «Эхо Москвы» – «Все так!», которую Наталия Ивановна успешно ведет вместе с Алексеем Венедиктовым уже не первый год. Басовская Наталия Ивановна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ. Зарождение американского института демократии, история создания и подписания Декларации Независимости США, трагические хроники войны за независимость и Гражданской войны США 1861—1865 гг. и многие другие события бурной эпохи, когда северо-американский континент проходил период становления собственных основ и принципов, которые являются опорой американского общества и поныне, раскрыты в аудиокниге «История в историях. Отцы-основатели США» сквозь призму характеров и судеб пяти великих американских политиков.



Отцы-основатели США слушать на видеосервисе Wink.