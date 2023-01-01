Отцы и дети. Иван Тургенев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Иван Сергеевич Тургенев – знаменитый писатель, классик русской литературы, чьи произведения неизменно входят в школьную программу. Представляем в аудиоформате одну из самых известных его книг – роман «Отцы и дети». Люди разных поколений часто не понимают друг друга, ведь времена меняются, но привычки и осознание того, как жить правильно, остаются. Старшее поколение нередко цепляется за привычный уклад и боится перемен; те же, кто их несёт, порой забывают, что сломать старое проще, чем построить новое. Главный герой романа нигилист Евгений Базаров, отрицающий всё, кроме науки, для общества XIX века – личность скандальная. Но через его судьбу и взаимоотношения с окружающими его людьми Тургенев показывает целый ряд сложных проблем, любое решение которых не может быть однозначно правильным. Слушайте роман в исполнении мастера художественного слова Александра Клюквина.



Отцы и дети слушать на видеосервисе Wink.