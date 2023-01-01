Отцы и дети. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Отцы и дети" (1862) – роман, значение которого не ограничивается мастерским воспроизведением проблем уходящей дворянской культуры с реалиями 2-ой половины XIX века. Вечность проблемы конфликта поколений, тонкий психологизм романа объясняет «вечную современность» одного из лучших произведений И.С.Тургенева.



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