WinkАудиокнигиОтцы и дети. Иван Тургенев
Отцы и дети. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика532 мин12+
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Сюжет
"Отцы и дети" (1862) – роман, значение которого не ограничивается мастерским воспроизведением проблем уходящей дворянской культуры с реалиями 2-ой половины XIX века. Вечность проблемы конфликта поколений, тонкий психологизм романа объясняет «вечную современность» одного из лучших произведений И.С.Тургенева.
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