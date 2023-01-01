Отцы и дети. Ася. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

… Базаров остался для многих загадкой, я сам не могу хорошенько представить, как я его написал. Тут был … какой-то фатум, что-то сильнее самого автора, что-то независимое от него". И.С.Тургенев, из письма М.Е.Салтыкову-Щедрину "Обнимаю тебя за повесть <Ася> и за то, что она прелесть как хоро�ша. От нее веет душевной молодостью, вся она – чистое золото поэзии". Н.А.Некрасов, из письма И.С.Тургеневу"



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