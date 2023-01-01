Отстрел невест. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В расследовании страшных преступлений в Лукошкине заслуженному сыскному воеводе Никите Ивашову спешат на помощь бессменный эксперт-криминалист Баба Яга и младший сотрудник следственного отдела Дмитрий Лбов. А уж они-то знают, что у них в Лукошкине все по-другому. И если в Европе принцы и королевичи съезжаются ко двору прекрасной принцессы, то здесь наоборот – двенадцать девиц благородного происхождения едут на санях, зимой, только для того, чтобы самодержец выбрал себе невесту! И ничего удивительного, если за руку и сердце царя Гороха невесты пойдут на преступление! Итак, следствие начинается…



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