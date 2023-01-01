Оцеола – Вождь семинолов. Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот роман, один из самых успешных романов Рида, был опубликован в 1859 году. Популярный писатель-романист Майн Рид (1818-1883) преимущественно работал в приключенческом жанре. После 9 лет, прожитых в Соединенных штатах, Рид вернулся в Англию и начал успешную карьеру писателя. Он своими работами оказ�ал влияние на многих известных людей того времени, в том числе Теда Рузвельта, Артура Конан Дойла, Роберта Льюиса Стивенсона и многих других. Среди его близких друзей был и Эдгар По. Произведения Рида отличаются невероятной правдивостью и информативностью, так как будучи в Америке, он побывал, в том числе, и в роли журналиста на Мексиканской Войне 1846-1848 гг.



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