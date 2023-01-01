Отряд «Авангард». Темный наследник. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение захватывающей серии! Новая часть «Отряда “Авангард”» Евгения Гаглоева – «Темный наследник»! В гигантском мегаполисе Санкт-Эринбурге всегда неспокойно… Усилий полиции не хватает для победы над злом. Чтобы защитить жителей города, Департамент безопасности создал отряд «Авангард» для расследования наиболее странных и загадочных происшествий. У Никиты Легостаева снова неприятности. Он засыпает в кровати, а просыпается на полу в коридоре, не помня, как он там оказался. Но это полбеды, а вот что делать с предком и по совместительству могущественным темным колдуном, который планирует вернуться в земной мир? Никите и отряду «Авангард» нужно торопиться: нельзя позволить темным силам вырваться на свободу!





Отряд «Авангард» слушать на видеосервисе Wink.