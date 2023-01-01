Отряд «Авангард». Багровая графиня. Евгений Гаглоев
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Отряд «Авангард». Багровая графиня. Евгений Гаглоев

Отряд «Авангард». Багровая графиня. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература678 мин12+

Сюжет

Долгожданное продолжение серии «Авангард»! Детективное фэнтези «Отряд „Авангард“. Багровая графиня» – от мастера молодежной прозы Евгения Гаглоева. В Санкт-Эринбурге не бывает спокойных дней, а у его жителей нет времени на передышку. В город пребывает зловещее семейство Сэнтери, а мы знаем, что с этой фамилией не связано ничего хорошего. И, конечно, беда не приходит одна: вместе с появлением магов из праха восстают древние ведьмы Ягужинские. Справиться с надвигающейся угрозой по плечам только отряду «Авангард». Никита, Татьяна и Артем отправляются на новое задание – им предстоит вступить в борьбу с силами тьмы и защитить родной Санкт-Эринбург.

Отряд «Авангард» слушать на видеосервисе Wink.

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