Отряд «Авангард». Багровая графиня. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение серии «Авангард»! Детективное фэнтези «Отряд „Авангард“. Багровая графиня» – от мастера молодежной прозы Евгения Гаглоева. В Санкт-Эринбурге не бывает спокойных дней, а у его жителей нет времени на передышку. В город пребывает зловещее семейство Сэнтери, а мы знаем, что с этой фамилией не связано ничего хорошего. И, конечно, беда не приходит одна: вместе с появлением магов из праха восстают древние ведьмы Ягужинские. Справиться с надвигающейся угрозой по плечам только отряду «Авангард». Никита, Татьяна и Артем отправляются на новое задание – им предстоит вступить в борьбу с силами тьмы и защитить родной Санкт-Эринбург.





Отряд «Авангард» слушать на видеосервисе Wink.