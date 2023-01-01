Отряд-3. Контрольное измерение. Алексей Евтушенко (книга, 2020) слушать онлайн

Кровавым летом 1943 года эти солдаты были похищены из самого пекла войны сварогами – могущественными владыками космической империи. Но ни русские, ни немцы не захотели сражаться друг с другом на потеху инопланетянам и плечом к плечу встали против них… Так начался боевой путь Отряда. Много миров пришлось повидать бойцам Отряда, много славных дел совершить, и, в конце концов, оказалось, что лишь они могут спасти Вселенную, уничтожив зловещую Воронку Реальностей. И они уничтожили. Ценой собственной жизни. Но высшие силы подарили им новую жизнь. И притом в местности, подозрительно напоминающей библейский Рай. В общем, Отряд наконец-то обрел покой, но ненадолго…



Отряд-3 слушать на видеосервисе Wink.