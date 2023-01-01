Отрочество. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о счастии составляют уже истинное счастие этого возраста.



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