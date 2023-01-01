Отпустить бывшего + Мир нарциссической жертвы. Отношения в контексте современного невроза. Анастасия Долганова,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Мир нарциссической жертвы. Отношения в контексте современного невроза Психологи говорят об эпидемии нарциссизма. Сегодняшний мир требует от нас соответствия все большему количеству требований – мы должны проявлять лидерские качества и креативность, позитивно мыслить, постоянно учиться, очень много работать и хорошо зарабатывать. В этом мире нет места усталости, плохому настроению, неправильному выбору, кризису ценностей и другим явлениям, которые сопровождают обычную человеческую жизнь. Все это становится подкреплением для людей с нарциссической травмой, убежденных, что такие, какие есть, они недостаточно хороши. Они требуют от себя (как, возможно, в детстве требовали от них родители или ждет, уже во взрослом возрасте, партнер-нарцисс) идеала. А поскольку не в их силах достичь его, они считают единственно возможным – мириться с неудовлетворяющими их обстоятельствами жизни и травмирующими отношениями. Только осознание травматического опыта позволяет сделать его частью (полезной частью!) своей личности и восстановить собственную целостностью. Книга психолога Анастасии Долгановой рассказывает о том, как распознать корни и проявления нарциссизма (это помогают сделать и многочисленные истории клиентов, которые приводит автор) и найти путь к себе настоящему и здоровым отношениям с окружающими.



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