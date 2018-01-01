Отпусти меня завтра. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Любови Огненной – «Отпусти меня завтра». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. Разный статус, разные миры. Он оборванец, а я дочка влиятельного человека, но первая любовь не забывается. Я снова в его руках, а он… Он припомнит мне все. На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. ВНИМАНИЕ!!! 18 Эмоционально, бессовестно, откровенно! В тексте присутствует нецензурная лексика! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Отпусти меня завтра слушать на видеосервисе Wink.