Откуда мифы берутся и кому они нужны? ( бонус 2 радиопередачи). Владимир Мединский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Великая, урожденная немка: – "Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский". И. С. Глазунов, нар. худ. СССР, ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества: – "Ваша книга о России – радостное событие в истории Руси". В. В. Жириновский: – "Благодарю Вас за книгу. 100 лет назад у нас с Вами получился бы хороший тандем. Вы – Маркс, а я – Энгельс, или другой тандем: Герцен – Чернышевский". Михаил Леонтьев, публицист: – "Это самое толковое пособие по русской истории… и современной практике западной русофобии". В. М. Лавров, доктор исторических наук, зам. директора Института российской истории РАН: – "Мединский – не только политик и хороший историк, но, главное, – блестящий пропагандист". Анатолий Вассерман, энциклопедист и блоггер: – "Мединский «подробно и точно – с опорой на несомненные документы, причем не только отечественные, но со всего мира – опровергает расхожие мифы о „грязной стране жестоких вечнопьяных ленивых рабов“» Диск содержит бонус – 2 радиопередачи В. Мединского: • Частная жизнь генералиссимуса. Неизвестный Суворов • Ленин. Красный террор



Откуда мифы берутся и кому они нужны? ( бонус 2 радиопередачи) слушать на видеосервисе Wink.