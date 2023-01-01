Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек – существо сложное. И ему еще очень долго придется учиться управлять тем набором возможностей, которые заложила в него от рождения природа. Эта аудиокнига будет проводником для вас и окружающих вас людей и поможет: • Слышать себя • Научиться управлять своими эмоциями • Влиять на се�бя и других



Открытое подсознание слушать на видеосервисе Wink.