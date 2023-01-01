WinkАудиокнигиОткрытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш
Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология827 мин12+
Сюжет
Человек – существо сложное. И ему еще очень долго придется учиться управлять тем набором возможностей, которые заложила в него от рождения природа. Эта аудиокнига будет проводником для вас и окружающих вас людей и поможет: • Слышать себя • Научиться управлять своими эмоциями • Влиять на се�бя и других
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