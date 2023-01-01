Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Григорьевич Свияш – писатель, психолог, кандидат технических наук. Книги А. Свияша вышли общим тиражом свыше восьми миллионов экземпляров, переведены на многие языки. В предлагаемом тренинге рассматриваются вопросы саморазвития, повышения своих личных возможностей, позитивных изменений в жизни. Эти изменения достигаются при помощи самопрограммирования: вы учитесь убирать из подсознания ненужную установку и загружать вместо нее другую – нужную и полезную вам. Прослушав эту аудиокнигу, вы откроете для себя тайны подсознания, узнаете его строение и основные функции, научитесь влиять на собственное подсознание, управлять эмоциями и избавляться от энергетической грязи. В конце каждой главы даются конкретные задания, которые помогут вам наладить контакт с вашим подсознанием и тем самым научиться влиять на себя. А если постараться, то и на других!



Открытое подсознание слушать на видеосервисе Wink.