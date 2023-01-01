Открой свою судьбу с монахом, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Скорее включайте книгу – и в путь, к своей Судьбе! Послушав эту аудиокнигу, вы найдете ответы на самые важные вопросы, которые ставит жизнь. С ее помощью вы отыщете истину, откроете законы, управляющие миром, и узнаете, как преуспеть в жизни. Вы поймете, что в вас уже заложено все, что вы мечтали о�брести. Успех, благополучие, счастье – все это находится не где-нибудь, а в вас самих.



Открой свою судьбу с монахом, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.