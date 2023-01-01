WinkАудиокнигиОтец Сергий. Хаджи-Мурат в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Лев Толстой,Дмитрий Быков
Отец Сергий. Хаджи-Мурат в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Лев Толстой,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература389 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Вашему вниманию предлагаются две повести Льва Николаевича Толстого – «Отец Сергий» и «Хаджи-Мурат» – в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о прочитанных произведениях.
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