Отец Сергий. Хаджи-Мурат в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Лев Толстой,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагаются две повести Льва Николаевича Толстого – «Отец Сергий» и «Хаджи-Мурат» – в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о прочитанных произведениях.



Отец Сергий слушать на видеосервисе Wink.