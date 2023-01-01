Отец на стажировке. Ирина Котова,Валерия Панина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Ирина Котова известна среди почитателей фэнтези благодаря своей эпической саге «Королевская кровь». Её соавтор – молодая талантливая писательница Валерия Панина. Плод их совместного творчества – новая серия в жанре романтического и юмористического фэнтези, которая называется «Все добрые люди и нелюди Эринетты». Предлагаем в аудиоформате вторую книгу этой серии. К полицейскому-оборотню в результате оперативных мероприятий неожиданно попадает младенец. Как обращаться с грудными детьми, герой знает только в теории. А тут очередная напасть: его напарницей становится бывшая любовь, питающая к нему сейчас далеко не нежные чувства. И теперь брутальный оперативник вынужден стать домохозяином. В такой ситуации даже оборотень взвоет… За развитием событий следите в аудиокниге.



Отец на стажировке слушать на видеосервисе Wink.