Отец Горио. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый роман великого французского писателя Оноре де Бальзака полон страстей и греховных желаний. Бедный студент Эжен де Растиньяк подвержен всем соблазнам, которые могут обуревать душу молодого человека: он тщеславен и мечтает о богатстве. В Париже повсюду искушения, перед которыми так сложно устоять. Но однажды судьба сводит Растиньяка с несчастным стариком Горио, который влачит жалкое существование и не вызывает сочувствия ни у кого, даже у собственных дочерей. Он рассказывает студенту горькую историю своей жизни…



Отец Горио слушать на видеосервисе Wink.