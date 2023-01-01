Отель убийц. Котаро Исака (книга, 2024) слушать онлайн

ПРОДОЛЖЕНИЕ МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА «ПОЕЗД УБИЙЦ». КУЛЬТОВЫЙ ТРИЛЛЕР В ЯПОНИИ. Про «Винтон Палас» говорят так: «Это отель, в котором не захочется умирать». И правда: кому придет в голову мысль о смерти посреди такой роскоши и комфорта? Но люди, пришедшие сегодня в отель каждый по своему делу,– высококлассные наемные убийцы. Так что умереть кому-то все равно придется… Нанао, или Божья Коровка,– самый невезучий из всех профессионалов. После жутких событий в «Поезде убийц» Нанао берется только за самые простые заказы. Вот и сейчас ему нужно всего лишь доставить постояльцу отеля рисунок его дочери. Но – невезение… Он попадает не в тот номер. А там очень, очень опасный человек… Ткань – пара наемных убийц, работающих под горничных. Эти женщины в одно мгновение заматывают свою жертву в простыни, а потом ломают ей шею. В этом отеле у них особое задание… Шестерка – группа убийц, работающих с духовыми трубками фуки-я. Стрелы, вылетающие из них, могут усыпить, парализовать, умертвить. Практически никому не спастись от этих шестерых, особенно если заказ имеет особую важность. Вот как сегодня… По невероятному стечению обстоятельств все эти люди, а также их жертвы, пересекаются в стенах отеля. Но совсем не так, как планировал каждый из них. И всем им, конечно, не хочется здесь умирать. Им хочется выжить… РОМАН ПЕРЕВЕДЕН С ЯПОНСКОГО. «…Тарантиновское сочетание оригинального остроумия и стилизованного насилия».– The Times «Очень увлекательно и захватывающе… Множество твистов – и стильный изящный финал».– Sunday Express «Исака знает, как держать своих читателей в напряжении».– Crime Fiction Lover



Отель убийц слушать на видеосервисе Wink.