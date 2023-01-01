Отель «У призрака». Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот и настал День тринадцатого снега! Самый главный праздник в году! Да здравствуют карнавалы, eлки-палки, сломанные ноги и всеобщее веселье! Вот только полиции городка Мокрые Псы, как всегда, не до отдыха. Террористы из «Хвала Амбар», странные трупы в канализации, интриги местных поэтов… да мало ли? А в далeкой Полякии вообще возобновляет работу сакральный клуб самоубийц-любителей. Подтянутый и бескомпромиссный сержант Ирджи Брадзинский вновь встаeт на пути преступников. Чeрт-полицейский – это всегда больше чем просто чeрт. И даже таинственные смерти в отеле «У призрака» его не остановят!



Отель «У призрака» слушать на видеосервисе Wink.