WinkАудиокнигиОтель / Hotel. �Артур Хейли
Отель / Hotel. Артур Хейли (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика1013 мин16+
Сюжет
Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Артур Хейли – один из самых популярных писателей современности. Роман «Отель» – это описание жизни большого роскошного отеля. Перед читателем предстает з�амкнутый мир, в котором люди работают, встречаются и расстаются – просто живут. В книге представлен неадаптированный текст на языке оригинала.
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