Отель. Артур Хейли (книга, 1965) слушать онлайн

“Мы никогда не узнаем, сколько людей жаловаться не стали, но больше сюда не придут” Пять дней одного отеля. От мусоросжигательной печи до президентских апартаментов. От мелкого воровства до духовного перерождения. Захватывающая история, по которой (к тому же) можно изучать анатомию гостиничного бизнеса. Производственный роман. Артур Хейли. Жизнь-как-она-есть. Можно в трех предложениях, можно через запятую или даже вовсе без знаков препинания. Потому что так преломить первое через третье и обратно мог только он. “Хейли поднял очень серьезные проблемы для того времени, хотя для России они актуальны и сейчас: расизм, коррупция, глобализация, безнаказанность власти, неискренняя религиозность”. (BookRevelations)Издательство: Студия озвучания «Глагол», 2019г. Чтец: Дмитрий Оргин Корректор: Любовь Германовна Каретникова Монтаж: Анна Кравцова Перевод: В. Коткин, К. Тарасов Обложка: Анна Колесниченко



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