Отделенные. Нико Кнави (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Смогут ли люди, эльфы и оборотни противостоять жуткой опасности, сметающей все на своем пути? И не придется ли поплатиться за спасение безумием? Мир царит в Королевстве людей. Но Эйсгейр Снежная Длань, правитель одной из провинций Королевства, чувствует, как сгущаются тени войны: на севере мрачная сила заставила орков покинуть обжитые места, на юге кто-то замышляет убить эльфийского короля. На разведку отправляются наёмники. Среди них оборотень Фаргрен, пытающийся забыть свое страшное прошлое. Но чем ближе отряд подходит к цели, тем яснее перед Фаргреном встает то, что он так отчаянно хочет похоронить навсегда. Эльфийке, проснувшейся посреди древних Тёмных Чащ, наоборот, надо все вспомнить. Кто она, как оказалась в этом мрачном, опасном лесу? И главное: почему за ней охотятся? Буря движется на Королевство людей. Судьбы героев сплетаются в попытках спасти то, что им дорого. Но удастся ли?



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