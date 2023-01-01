Отдана в долг. Дана Стар (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Отдана в долг», третью в серии «Продана замуж». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. –Раздевайся и ложись на кровать. Я слышу властный голос и вижу его! Высокого, темноволосого мужчину с дьявольски-красивой внешностью. –Кто вы?! Он двигается как гепард. Хватает меня за подбородок и сильно сжимает, демонстрируя власть.– Твой муж отдал мне тебя. За долги…В чёрных глазах незнакомца полыхает страшная похоть.– Вам нужен от меня секс? –Мне нужно от тебя лишь то, чтобы ты родила мне наследника. Родишь – долг будет прощен, а ты получишь свободу. Грубо рыкает он, хватаясь за ремень брюк.– Приступим к зачатию прямо сейчас… *** Я вышла замуж и ждала своего мужа в спальне. Сейчас должна состояться наша первая брачная ночь и я должна отдать ему свою невинность. Но вместо мужа в спальню вошёл другой… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику.



Отдана в долг слушать на видеосервисе Wink.