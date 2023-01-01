WinkАудиокнигиОтчая�нный. Иван Тургенев
Отчаянный. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература65 мин12+
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Сюжет
С художественной стороны рассказ в большинстве отзывов был оценен положительно. Так, например, Арс. И. Введенский писал, что «Отчаянный» «производит впечатление в высшей степени целостное и живое». Анонимный рецензент «Голоса» в «Литературной летописи» отмечал, что «портрет» Миши Полтева «п�ринадлежит к числу наиболее удачных из тех, какие выходили из-под пера Тургенева. Он совсем живой забыть его, раз на него взглянув, невозможно. Вообще вся серия рассказов, названная автором „Из воспоминаний своих и чужих“, из которой в прошлом году появился уже рассказ „Старички“ (То есть „Старые портреты“), обещает быть собранием законченных очерков»…
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