Отчаянные жены. 6 неожиданных секретов, как вернуть любовь, внимание и время мужа. Лора Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

От автора мировых бестселлеров по психологии семейных отношений! «Лора Дойл по-настоящему понимает, как устроен современный брак. Её подход открывает глаза на семейную жизнь и спасает отношения!», Джон Грэй, автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Достало! Этот пи-и-ип (муж то есть) тебя не слушает и не обращает на тебя внимания, дети орут, а ты всем должна, потому что «ну ты же женщина!». Что делать-то? Идти к психологу? Ага, щас! Пять тыщ рубликов вообще-то не лишние, лучше купить себе новые туфли, да и никому из знакомых этот психолог не помог, а денег выгреб – кучу! Но выход есть, и без лишних затрат! И он описан в этой книге. Лора Дойл успешно прошла квест под названием «Счастливый брак», а вместе с ней еще 50 тысяч таких же отчаянных жен. И не просто прошла, а с триумфом, открыв шесть секретов, которые сделали ее отношения отношениями мечты! И мужчина, в которого она влюбилась много лет назад, вернулся. Только тс-с-с… Методика «капитулировавшей жены» теперь и у тебя в руках, и не надо слушать всяких «умников», у которых на все ответ: «сама виновата», «надо поработать над собой», «все проблемы из детства» и тому подобное. Кстати, Джон Грэй, автор книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» этот метод одобрил, а он большой специалист по отношениям! Ерунды не посоветует. Такие дела.



Отчаянные жены слушать на видеосервисе Wink.