Отчаянная попаданка и Тёмный принц. Кристина Корр (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Отчаянная попаданка и Тёмный принц» – роман Кристины Корр, жанр любовное фэнтези, попаданцы, юмористическое фэнтези. Карина не хотела, но попала… Попала в тело инфантильной, неуверенной в себе и к тому же чрезмерно чувствительной девчонки. Бедняжка предложила принцу свои чувства, а в ответ �получила только колкие шуточки других участниц Королевского отбора. И жить с этим не захотела. «Ну и дура» – подумала Карина. Я бы этому принцу!.. Да он ещё пожалеет, что вообще родился и жениться захотел!



Отчаянная попаданка и Тёмный принц слушать на видеосервисе Wink.