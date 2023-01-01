Отбор сокровища у нагга. Витамина Мятная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для отцов мы – оберегаемые драгоценности. Для мужей – сокровища, не имеющие права голоса. Батюшка желает выгодно продать меня замуж за наглого и беспринципного хама? Песок ему от пустынных дэвов, а не замужество! Не я ль Фирюза-егоза – самая непослушная дочь на востоке?! Отец уже подписал доку�менты на обручение? Это он зря! Не получится из меня послушной жены! Я – далеко не сокровище, я – дикая кобра, которая отравит существование богатенького мерзавца, покусившегося на мою свободу! Все, достали, Фирюза идет в бой! Не жить наглому претенденту на руку и сердце! Я доберусь до самого халифа и изменю законы этой страны! Не будь я султанская дочь!



Отбор сокровища у нагга слушать на видеосервисе Wink.