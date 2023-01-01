WinkАудиокнигиОтбор для няни. Любовь не предлагать. Юлия Ханевская
Отбор для няни. Любовь не предлагать. Юлия Ханевская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези449 мин16+
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Сюжет
«Отбор для няни. Любовь не предлагать» – фантастический роман Юлии Ханевской, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Виданное ли дело – ждать внуков так долго? А самое обидное – дочка и думать не хочет о том, чтобы присматриваться к мужчинам: на уме только магические рецепты. Ну, раз п�о-хорошему не понимает, пойдем другим путем, и не будь я лордом Эварсом, если не выдам строптивицу замуж!
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