Отбор для няни. Любовь не предлагать. Юлия Ханевская
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Отбор для няни. Любовь не предлагать. Юлия Ханевская

Отбор для няни. Любовь не предлагать. Юлия Ханевская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези449 мин16+
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Сюжет

«Отбор для няни. Любовь не предлагать» – фантастический роман Юлии Ханевской, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Виданное ли дело – ждать внуков так долго? А самое обидное – дочка и думать не хочет о том, чтобы присматриваться к мужчинам: на уме только магические рецепты. Ну, раз по-хорошему не понимает, пойдем другим путем, и не будь я лордом Эварсом, если не выдам строптивицу замуж!

Отбор для няни слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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