Отбор без права на любовь. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Отбор без права на любовь». Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Терпеть не могу безжалостных, проницательных, чудовищно умных мужчин вроде пе�рвого советника императора. Я прибыла на отбор невест с определeнной целью и добьюсь своего во что бы то ни стало! Даже если демонов советник против. Особенно, если он против! Отбор – не место для любви! Или всe же? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Отбор без права на любовь слушать на видеосервисе Wink.