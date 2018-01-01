Отбор без права на любовь. Наталья Мамлеева
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Отбор без права на любовь. Наталья Мамлеева

Отбор без права на любовь. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика486 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Отбор без права на любовь». Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Терпеть не могу безжалостных, проницательных, чудовищно умных мужчин вроде первого советника императора. Я прибыла на отбор невест с определeнной целью и добьюсь своего во что бы то ни стало! Даже если демонов советник против. Особенно, если он против! Отбор – не место для любви! Или всe же? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©

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Жанр
Фантастика
Время
486 мин / 08:06

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