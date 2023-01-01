О.Т.Б.О.Р.. Альмира Рай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Кендис не было выбора. Она не могла отказаться от службы в секретном отряде. Никто не стал слушать, когда она просила забрать ее от самовлюбленного принца. Теперь она в команде его личной охраны, и обязана следовать по пятам за самым желанным бабником империи. Если бы только это! А ведь еще нуж�но охранять маленькую армию его невест. Что будет, если одна из них очнется без бровей? А вторая, к примеру, совершенно случайно упадет в озеро? А третья и вовсе станет жертвой бешеных кроликов. На одну невесту больше, на одну меньше. Кто заметит? В конце концов, ОН должен понять, что Кен не создана для этой работы. Содержит нецензурную брань.



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