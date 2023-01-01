От шести до десяти будем дальше счет вести. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

Развивающие познавательно-игровые занятия для детей Комплексная система занятий по развитию памяти и мышления. Автор решает проблему обучения с помощью поэзии и музыки. Яркие интересные задания помогут дошкольникам усвоить тему «Цифры», научат ориентироваться в счете в пределах десяти, решать простые примеры на сложение и вычитание. Программа способствует развитию образно-эмоционального, логического и аналитического мышления, активизирует познавательную деятельность и творческий подход. В помощь родителям, воспитателям, педагогам к диску прилагается буклет – ПОСОБИЕ с текстом занятий, методическими рекомендациями для взрослых и карточками-заданиями, которые нужно выполнить. Советы родителям, воспитателям, педагогам Как часто мы слышим от взрослых восхищeнное «…ребeнку всего три года, а он уже знает цифры, считает до десяти…». Радость родителей и близких вполне понятна. К сожалению, знакомство с математикой на этом и заканчивается. Конечно, можно таким образом развивать механическую память ребeнка, но не его математическое мышление и аналитические способности. Ваша задача – научить малыша в возрасте от 3 до 6 лет не просто повторять цифры в определeнной последовательности, а в игровой форме правильно и самостоятельно мыслить, решая по действиям задачи. Дорогие взрослые! Если вы будете доброжелательны, терпеливы и внимательны, то скоро ребeнок научится правильно и самостоятельно выполнять и решать эти задачи. С уважением, Автор



От шести до десяти будем дальше счет вести слушать на видеосервисе Wink.