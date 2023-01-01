От шести до десяти будем дальше счет вести. Л. Яртова
Wink
Детям
От шести до десяти будем дальше счет вести. Л. Яртова

От шести до десяти будем дальше счет вести. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература46 мин0+

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О книге

Развивающие познавательно-игровые занятия для детей Комплексная система занятий по развитию памяти и мышления. Автор решает проблему обучения с помощью поэзии и музыки. Яркие интересные задания помогут дошкольникам усвоить тему «Цифры», научат ориентироваться в счете в пределах десяти, решать простые примеры на сложение и вычитание. Программа способствует развитию образно-эмоционального, логического и аналитического мышления, активизирует познавательную деятельность и творческий подход. В помощь родителям, воспитателям, педагогам к диску прилагается буклет – ПОСОБИЕ с текстом занятий, методическими рекомендациями для взрослых и карточками-заданиями, которые нужно выполнить. Советы родителям, воспитателям, педагогам Как часто мы слышим от взрослых восхищeнное «…ребeнку всего три года, а он уже знает цифры, считает до десяти…». Радость родителей и близких вполне понятна. К сожалению, знакомство с математикой на этом и заканчивается. Конечно, можно таким образом развивать механическую память ребeнка, но не его математическое мышление и аналитические способности. Ваша задача – научить малыша в возрасте от 3 до 6 лет не просто повторять цифры в определeнной последовательности, а в игровой форме правильно и самостоятельно мыслить, решая по действиям задачи. Дорогие взрослые! Если вы будете доброжелательны, терпеливы и внимательны, то скоро ребeнок научится правильно и самостоятельно выполнять и решать эти задачи. С уважением, Автор

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Жанр
Детская литература
Время
46 мин / 00:46

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