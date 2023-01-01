От одного Зайца. Ася Лавринович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но Рита Ромашина была уверена, что это точно ей не грозит. Особенно если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце. Ее бесит этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический факультет с физкультурным. И уж точно она не намерена готовить с ним совместный проект. А что, если сделать жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать? Рита задумала коварный план, только этот парень не так-то прост и тоже что-то затеял. «От одного Зайца» – самое читаемое онлайн-произведение в разделе подростковая проза. Более полумиллиона читателей влюбились в историю, которую написала Ася Лавринович. Ее произведения собирают огромное количество положительных отзывов. Каждый роман Аси – это юмор, спорт и, конечно же, любовь. Она учится на одни пятерки, он – прогульщик. У нее нет ни минуты свободного времени, он – любит собираться с друзьями. Она ненавидит его, а он ее даже не знает. Но их назначили готовить совместный проект. Кем станут эти двое в итоге? «Счастье не прячется, оно всегда рядом. Поджидает у светофора, за углом любимой кофейни или, как в случае с нашими героями, сидит за соседней партой. Счастье сбыточное и вполне осязаемое – достаточно решиться протянуть руку и вложить свои пальцы в его ладонь». – Ася Лавринович Для кого эта книга – Для всех, кто любит милые, добрые, романтические истории. – Для читателей Кейси Уэст и Дженни Хан. – Для поклонников фильмов «10 причин моей ненависти», «Она – мужчина», «М...Слушайте книгу.



От одного Зайца слушать на видеосервисе Wink.