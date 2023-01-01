WinkАудиокнигиОт нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее. Питер Тиль,Блейк Мастерс
От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее. Питер Тиль,Блейк Мастерс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература360 мин12+
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Сюжет
Книга «От нуля к единице» посвящена технологиям создания успешного стартапа, ведущего к образованию мощного монопольного бизнеса. Понимая конкуренцию как разрушительную силу, Питер Тиль предлагает своему читателю убедиться в действенности монополистических бизнес-стратегий на примере оп�ыта огромного количества компаний, среди которых Facebook, Microsoft, eBay, Twitter и многие другие. Кроме того, книга содержит рассуждения о том, что такое стартапное мышление, и рекомендации по формированию сплоченной рабочей команды.
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